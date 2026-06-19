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10:58, 19 июня 2026Мир

Дырявая крыша подмочила саммит ЕС

Politico: Саммит ЕС был «подмочен» дырявой крышей, с которой капало на столы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Laia Ros / Reuters

Саммит Европейского совета (ЕС) в Брюсселе был «подмочен» дырявой крышей, с которой летний дождь капал прямо на столы журналистам. Об этом сообщает Politico.

«Самая большая утечка этой ночи: к надеждам Европейского совета на получение 1 миллиарда евро для ремонта его штаб-квартиры в Брюсселе в четверг вечером добавился стимул, когда из-за внезапной летней бури вода стала литься через стеклянную крышу на столы журналистам», — говорится в материале.

Уточняется, что издание опубликовало фотографию с белыми ведрами, которые, вероятно, пришлось поставить в помещении для сбора дождевой воды. Также в газете отметили, что тот день выдался очень жарким.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц на саммите в Брюсселе обрушились с критикой на руководство Европейского союза из-за попыток установить контакты с Россией. Дания, Нидерланды и Эстония поддержали Мерца и Макрона. Лидеры других стран, как пишет издание, выступили за контакты с Россией.

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