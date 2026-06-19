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15:09, 19 июня 2026Экономика

ФАС взяла на контроль ситуацию с ценами на топливо еще в одном российском регионе

ФАС взяла на контроль ситуацию с ценами на топливо на заправках в Калужской области
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Tristan tan / Shutterstock / Fotodom

Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) взяли на контроль ситуацию с розничными ценами на автомобильное топливо еще в одном российском регионе — Калужской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Цены на бензин в последнее время стали заметно расти на небольших автозаправочных станциях (АЗС), уточнили в региональном министерстве конкурентной политики. На долю таких заправок приходится пятая часть местного топливного рынка.

На этом фоне в отдельных точках стали фиксироваться очереди из желающих успеть заправиться бензином и дизельным топливом, добавили в ведомстве. Подобная картина характерна в первую очередь для северных районов Калужской области и пограничья.

Ажиотажный спрос в министерстве назвали временным явлением. Крупные компании по просьбе региональных властей создали двухнедельный запас наиболее популярных у жителей марок бензина. Что касается резервов дизельного топлива, то они рассчитаны на три недели, резюмировали в ведомстве.

На фоне участившихся атак украинских беспилотников проблемы с доступом к бензину и дизельному топливу возникли в Крыму. После нападения дронов на Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне некоторые столичные сети АЗС подняли цены на бензин. В результате у представителей ФАС возникли вопросы к ценообразованию сразу к нескольким игрокам на рынке.

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