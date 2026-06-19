Сальдо: Жители Херсона лишены любых прав и ждут освобождения

Жители подконтрольного Киеву Херсона ждут освобождения, так как украинские власти лишили их любых прав. Об этом заявил российский губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Там нет права частного жилища: куда хочешь, могут войти [сотрудники украинских служб], кого захотят — могут забрать. То есть права как такового там уже нет. То есть эта территория живет под таким, знаете, пиратским каким-то правом. Тот, у кого в руках оружие, у кого в руках власть, тот и властвует над всем», — сказал он.

Глава региона отметил, что жителей Херсона могут в любой момент забрать из дома, предъявить им обвинения и больше не отпустить Он подчеркнул, что Киев делает все, чтобы сделать Херсон непригодным для жизни.

Ранее Сальдо рассказал об увеличении числа наемников ВСУ у Херсона. По его словам, количество живой силы на правобережье Днепра увеличивается в целом.