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10:14, 19 июня 2026Путешествия

Хостел с сотнями людей внутри загорелся в Подмосковье

В Мытищах загорелся хостел с 500 людьми
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Подмосковный хостел с сотнями человек внутри загорелся 19 июня. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU».

Уточняется, что хостел находится в Мытищах и рассчитан примерно на 900 мест. При возгорании в здании находились около 500 человек, все они были успешно эвакуированы. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности. В настоящее время огонь ликвидирован, пострадавших передали медикам.

Ранее очевидец заметил пожар на пляже российского курорта, предположительно, его могли устроить туристы. Возгорание попало на видео.

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