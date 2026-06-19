Критику Мерца и Макрона в адрес ЕС из-за контактов с Россией объяснили

Политолог Мезюхо: Мерц и Макрон не хотят завершать конфликт на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выступают против попыток председателя Европейского совета Антониу Кошты наладить контакты с Россией из-за собственных политических амбиций и нежелания завершать конфликт на Украине, заявил в беседе с «Лентой.ру» политолог Иван Мезюхо.

Ранее сообщалось, что Макрон и Мерц на саммите в Брюсселе обрушились с критикой на руководство Европейского союза (ЕС) из-за попыток установить контакты с Россией.

«Вероятная критика президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес Антониу Кошты прежде всего связана с тем, что лидеры этих государств сами бы хотели играть первую скрипку в контактах с Российской Федерацией, а не уступать эту миссию председателю Европейского совета», — сказал Мезюхо.

По словам политолога, Макрон и Мерц используют внешнеполитическую риторику, фактически убегая от социально-экономических, социокультурных и внутриполитических проблем, которые сотрясают их общество.

Макрон — это уходящий президент, Мерц — канцлер, время которого вот-вот закончится, вероятнее всего, бесславной отставкой. Поэтому сегодня они стремятся укрепить свои персональные рейтинги, в том числе и благодаря украинскому направлению Иван Мезюхо политолог

Франция и Германия заинтересованы в продолжении военной напряженности. Политолог подчеркнул, что выгодоприобретателями от эскалации конфликта являются не сами государства и их народы, а непосредственно президент Франции и канцлер Германии.

«Мерц и Макрон переживают, что потенциальные контакты Антониу Кошты с представителями России могут так или иначе приблизить стороны конфликта к миру. Даже такая теоретическая возможность их пугает, так как, по большому счету, что Франция, что Германия на сегодняшний день проводят курс экономики военного времени. Они загружают свои оборонные предприятия новыми заказами. По сути, пугают европейцев прямым конфликтом с Российской Федерацией уже в 2030 году. И в этом смысле какие бы то ни было переговоры с РФ им невыгодны», — подчеркнул Мезюхо.

Политолог не исключил, что Кошта хотел бы посетить Кремль для разговора с президентом России Владимиром Путиным. Однако Макрон и Мерц не могут этого допустить.

«Придет время, и они сами наперегонки будут записываться на аудиенцию к президенту России, чтобы первыми начать диалог с нашей страной. Правда, что Франция, что Германия в лице своих руководителей рассчитывают на переговорный трек с российским государством с позиции сильного. Именно поэтому они сегодня поддерживают удары Украины по объектам гражданской инфраструктуры, считая, что таким образом киевский режим подойдет к диалогу с российским государством о прекращении огня с более сильных позиций, чем сегодня», — добавил Мезюхо.

Ранее сообщалось, что офис главы Евросовета Антонио Кошты в последние недели установил «краткие контакты на дипломатическом уровне» с Кремлем, «чтобы открыть каналы связи».