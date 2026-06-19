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12:01, 19 июня 2026Бывший СССР

Лукашенко подарили телочку

Лукашенко подарили корову джерсейской породы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время визита на предприятие «БелИнтерГен-агро» подарили корову джерсейской породы. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Муся едет на президентскую ферму. Первому подарили телочку джерсейской породы», — говорится в сообщении.

Авторы отметили, что эта порода является одной из старейших жирономолочных пород и отличается большой молочной продуктивностью.

Ранее Лукашенко предложил США поучиться демократии у Белоруссии. Он отметил, что об отсутствии прав человека в США говорит поощрение со стороны Вашингтона ударов Израиля по сектору Газа.

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