Лукашенко подарили корову джерсейской породы

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время визита на предприятие «БелИнтерГен-агро» подарили корову джерсейской породы. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Муся едет на президентскую ферму. Первому подарили телочку джерсейской породы», — говорится в сообщении.

Авторы отметили, что эта порода является одной из старейших жирономолочных пород и отличается большой молочной продуктивностью.

Ранее Лукашенко предложил США поучиться демократии у Белоруссии. Он отметил, что об отсутствии прав человека в США говорит поощрение со стороны Вашингтона ударов Израиля по сектору Газа.