Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время визита на предприятие «БелИнтерГен-агро» подарили корову джерсейской породы. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
«Муся едет на президентскую ферму. Первому подарили телочку джерсейской породы», — говорится в сообщении.
Авторы отметили, что эта порода является одной из старейших жирономолочных пород и отличается большой молочной продуктивностью.
Ранее Лукашенко предложил США поучиться демократии у Белоруссии. Он отметил, что об отсутствии прав человека в США говорит поощрение со стороны Вашингтона ударов Израиля по сектору Газа.