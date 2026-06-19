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11:32, 19 июня 2026Экономика

В России не осталось магазинов люксовых брендов

Эксперт АТЭР Кермедчиева рассказала об уходе из России всех люксовых брендов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Зарубежные люксовые бренды полностью ушли из России, ни у одного из них не осталось в магазинов в стране. Об этом рассказала эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева, передает РИА Новости.

По ее словам, «последней крепостью» был магазин Chanel в Столешниковом переулке в Москве, но теперь его место заняла точка 12 Storeez. Также недавно закончился срок договора во «Временах года» у Louis Vuitton и договор Cartier с помещением в том же Столешниковом.

Таким образом, все контакты люксовых брендов на аренду магазинов либо истекли, либо были расторгнуты. В том числе многие из них воспользовались правом одностороннего выхода, которое с истечением определенного срока разрешается договорами.

Эксперт полностью исключила связь регистрации брендами своих товарных знаков в России с возможностью их возвращения. Она подчеркнула, что речь идет исключительно о защите своего права, которое продолжает действовать в России.

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