Приостановивший работу в России люксовый бренд обратился в Роспатент

Rusprofile: Prada зарегистрировала в России бренд Luna Rossa

Итальянский модный дом Prada зарегистрировал 3 февраля в Роспатенте бренд Luna Rossa, сообщили «Ленте.ру» специалисты сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

По данным экспертов, исключительное право на товарный знак будет действовать до марта 2035 года. Документы в Роспатент были поданы из люксембургского отделения Prada.

Товарный знак можно будет использовать для парфюмерии, косметических средств, эфирных масел, лосьонов для волос, мыла, а также для чистящих средств. При этом на официальном сайте Prada под брендом Luna Rossa представлены парфюм и одежда, указывают собеседники издания.

Prada заявила о приостановке деятельности в России в 2022 году. Российское юрлицо «Прада Рус», по данным сервиса, продолжает работу. Отмечается, что выручка компании с 2021 года сократилась в 7 раз — с 6,9 миллиарда рублей до 1 миллиарда рублей.

В апреле 2025 года выяснилось, что люксовые бренды Dior и Prada сократили количество магазинов в России, а также число сотрудников. Тогда же Telegram-канал Mash сообщал, что Prada незаметно вернулась на российский рынок и заработала за 2024 год более 1 миллиарда рублей путем продаж через агрегатор.

