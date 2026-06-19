Макрон сделал откровенное заявление

Макрон: Я использую искусственный интеллект для множества целей

Президент Франции Эммануэль Макрон 18 июня в интервью телеканалу France 2 сделал откровенное заявление по поводу нейросетей.

По словам Макрона, он часто использует искусственный интеллект (ИИ) для выполнения множества различных задач и целей.

Однако не делегирует свои президентские обязанности, а также принятие решений системам искусственного интеллекта.

Ранее же сообщалось, что французский лидер Макрон приложил все возможные усилия, чтобы удержать президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа за столом во время саммита «Большой семерки» (G7).