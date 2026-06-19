Национализированную компанию продали почти в два раза дешевле планов

Росимущество продало активы группы «Южуралзолото» за 93,16 млрд рублей

В рамках очередного аукциона Росимуществу удалось продать активы группы «Южуралзолото» (ЮГК). Об этом свидетельствуют данные ГИС «Торги».

Начальная стоимость лота составляла 162 миллиарда рублей. Поскольку торги проводились в рамках голландской модели, то есть с понижением цены, приватизировать компанию удалось по цене почти в два раза ниже плана — за 93,1 миллиарда.

Победителем названо АО «БТС — Мост Холдинг». При этом еще накануне в списке значился только один претендент — ООО «Инновация», заявка которого была отклонена. Эта ситуация позволила сделать вывод, что аукцион не состоится уже в четвертый по счету раз.

В лот входили 67,2 процента акций ПАО «Южуралзолото», что было основным активом начальной стоимостью 140,4 миллиарда рублей, а в дополнение к нему — ООО «Управляющая компания ЮГК», ООО «Бизнес-Актив», ООО «Уралтранскомплект», 80 процентов ООО «Арбат-Сити» и ряд менее значимых позиций.

До 2024 года учредителем и бенефициаром компании-победителя был миллиардер Руслан Байсаров, но к настоящему времени данные о руководстве «БТС — Мост Холдинг» в ЕГРЮЛ скрыты.

Советский районный суд Челябинска национализировал активы ЮГК в июле прошлого года. Поводом для этого стали претензии Генпрокуратуры к миллиардеру Константину Струкову. Его признали виновным в приобретении имущества с использованием своего положения в органах власти, поскольку бизнесмен, контролировавший компанию с 1997 года, в 2009-м стал депутатом заксобрания Челябинской области. Также его обвинили в выводе части получаемых доходов за границу.