Минюст внес в реестр иноагентов журналиста Петра Рузавина

Минюст пополнил список иноагентов, внеся в него журналиста Петра Рузавина. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

По данным ведомства, Рузавин распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и выступал против спецоперации на Украине.

Кроме того, журналист призывал поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ), участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций.

Также в реестр иностранных агентов внесли политическую активистку Ксению Фадееву, художницу Екатерину Кузнецову и проект «Сфера», пропагандирующий нетрадиционные отношения (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ранее российский блогер и стример Алексей Губанов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известный как JesusAVGN и Хесус, рассказал о последствиях признания его иноагентом. Он признался, что у него упали доходы.

