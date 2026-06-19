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17:09, 19 июня 2026Интернет и СМИ

Минюст пополнил список иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов журналиста Петра Рузавина
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Минюст пополнил список иноагентов, внеся в него журналиста Петра Рузавина. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

По данным ведомства, Рузавин распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и выступал против спецоперации на Украине.

Кроме того, журналист призывал поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ), участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций.

Также в реестр иностранных агентов внесли политическую активистку Ксению Фадееву, художницу Екатерину Кузнецову и проект «Сфера», пропагандирующий нетрадиционные отношения (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ранее российский блогер и стример Алексей Губанов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известный как JesusAVGN и Хесус, рассказал о последствиях признания его иноагентом. Он признался, что у него упали доходы.

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