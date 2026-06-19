Москвичей призвали не ждать жарких дней в июне

Синоптик Ильин: Погода в конце июня в Москве будет соответствовать климатической норме

В конце июня погода в Москве и Подмосковье будет соответствовать нормам климата. Об этом в беседе с Национальной службой новостей (НСН) заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, температура в третьей декаде июня будет варьироваться в пределах 23 градусов тепла. Лишь в начале следующей недели воздух прогреется до плюс 27 градусов. Однако ждать жарких дней не стоит, отметил синоптик.

«Также в середине третьей декады пройдут небольшие осадки, но грозы уже сойдут на нет. То лето, которое сейчас идет, это вполне нормальное лето для июня, когда достаточно продолжительные периоды с жарой чередуются с обвалами температуры до плюс 15-17 градусов, как было в начале июня», — объяснил Ильин.

Ранее москвичам пообещали волну дождей, которая придет в понедельник, 22 июня, после солнечных и теплых выходных.