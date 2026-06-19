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15:23, 19 июня 2026Экономика

Москвичам пообещали волну дождей

Синоптик Шувалов: 22 июня в Москву придет волна дождей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

В предстоящий понедельник, 22 июня, на Москву обрушится очередная волна дождей. Об этом жителей столицы предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT.

По словам синоптика, погода в выходные дни будет теплой и солнечной. Столбики термометров в субботу, 20 июня, покажут плюс 20-22 градуса, а в воскресенье, 21 июня — плюс 23-25 градусов. Атмосферное давление, продолжил специалист, составит 748-750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Ветер будет дуть в основном в юго-западном направлении, со скоростью два-пять метров в секунду.

«И после этой недели дождей мы получим выходные без осадков. Но, к сожалению, следующая волна осадков придет в Москву уже в понедельник. Правда, на температуре это не будет сильно сказываться», — заключил Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предсказал, что ливни с грозами в Москве продлятся как минимум до конца месяца.

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