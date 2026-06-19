Невеста уснула с открытой дверью перед свадьбой и проснулась с испорченной внешностью

Американка Ойя Смит проснулась с испорченной из-за комаров внешностью в день свадьбы

Невеста Ойя Смит из Индианы, США, уснула с открытой дверью перед свадьбой и проснулась с испорченной внешностью. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Американка позировала перед камерой, стоя у зеркала в ванной. Она показала, что ее лицо и руки покрыло множество прыщей. «Проснулась в день моей свадьбы с более чем 50 укусами комаров», — указала в подписи девушка. В комментариях она пояснила, что у них в номере сломался кондиционер, из-за чего пришлось спать с открытыми окнами.

Ролик набрал 2,1 миллиона просмотров. «Я бы пропустила собственную свадьбу», «Я бы восприняла это как знак того, что не стоит выходить замуж», «Свадьбу стоит перенести», «У меня аллергия на укусы комаров, и каждый раз, когда я бываю за границей, моя кожа выглядит так. Ничего особо не поделаешь. Остается ждать, пока укусы пройдут сами, и стараться не чесать их», — заявили зрители.

Впоследствии Смит снялась в свадебном платье, замазав укусы тональным кремом.

В мае стилист Ольга Гринкевич пожаловалась на трендовые трусы, которые отвалились во время церемонии на ее свадьбе.