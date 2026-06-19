Осужденный в России гражданин Румынии признался в работе на Киев

Гражданин Румынии получил 15 лет за переданные Киеву данные о российской ПВО

В Краснодарском крае по уголовному делу о шпионаже к 15 годам колонии приговорили 24-летнего гражданина Румынии Давида Керчо. Об этом сообщает ТАСС.

Как установил суд, иностранец вел разведывательную деятельность, работая на спецслужбы Украины. Осужденный признался, что согласился работать на украинскую разведку и его курировал старший уполномоченный в военной разведке, которому он передал информацию о стоявшем на дороге из Адлера в Сочи расчете противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в Херсонской области иностранец получил 11 лет за наблюдение за российскими военными.

