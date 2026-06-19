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Силовые структуры
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13:18, 19 июня 2026Силовые структуры

Осужденный в России гражданин Румынии признался в работе на Киев

Гражданин Румынии получил 15 лет за переданные Киеву данные о российской ПВО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: AMilkin / Shutterstock / Fotodom

В Краснодарском крае по уголовному делу о шпионаже к 15 годам колонии приговорили 24-летнего гражданина Румынии Давида Керчо. Об этом сообщает ТАСС.

Как установил суд, иностранец вел разведывательную деятельность, работая на спецслужбы Украины. Осужденный признался, что согласился работать на украинскую разведку и его курировал старший уполномоченный в военной разведке, которому он передал информацию о стоявшем на дороге из Адлера в Сочи расчете противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в Херсонской области иностранец получил 11 лет за наблюдение за российскими военными.

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