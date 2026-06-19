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Силовые структуры
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15:46, 19 июня 2026Силовые структуры

Появились подробности о выловленной голове в центре Санкт-Петербурга

«Фонтанка»: Выловленные из Мойки в центре Петербурга останки не принадлежат человеку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Выловленная в реке Мойке в центре Санкт-Петербурга голова не принадлежит человеку. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на два источника в правоохранительных кругах.

По данным издания, предварительно, спасатели достали из реки не отрезанную голову, а пакет с мусором. Среди полиэтилена оказалась голова животного, но не человека.

По словам источников, скорее всего, это кошачья голова.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили останки во время патрулирования. Место находится в 15 минутах ходьбы от спуска, где в ноябре 2019 года историк Олег Соколов хотел утопить части тела аспирантки Анастасии Ещенко.

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