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Силовые структуры
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14:38, 19 июня 2026Силовые структуры

В реке Мойке нашли отрезанную голову

В Петербурге голову достали из реки Мойки
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Фонтанка SPB Online»

В Санкт-Петербурге из реки Мойки достали отрезанную голову. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, она принадлежит человеку. Спасатели обнаружили останки напротив дома № 40 во время патрулирования. Это в 15 минутах ходьбы от спуска, где в ноябре 2019 года историк-расчленитель Олег Соколов хотел утопить части тела аспирантки Анастасии Ещенко.

При этом, по информации Baza, голова может принадлежать животному.

Ранее сообщалось, что расчлененный россиянин без головы пролежал три года в пяти пакетах.

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