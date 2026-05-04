Расчлененный россиянин без головы пролежал три года в пяти пакетах

Части тела, которые велосипедисты нашли в пакетах во Всеволожском районе Ленинградской области, могли пролежать там три года. Об этом сообщает «Фонтанка».

Следствие полагает, что расчлененным оказался 54-летний житель, который 6 мая 2023 года отправился со знакомым на кладбище в деревне Озерки и пропал. Было возбуждено уголовное дело, знакомого задержали. По данным правоохранителей, мужчина дважды ездил в СНТ 7 и 9 мая того года — предполагается, что в эти дни он прятал тело.

Задержанный тогда признался в расправе, но заявил, что она произошла по неосторожности, а сам он забыл, куда спрятал тело. Пакеты с частями тела нашли случайно велосипедисты 1 мая 2026 года. Головы в них не оказалось.

