Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:38, 4 мая 2026Силовые структуры

Братья Макаровы ответили на вопрос судьи о расправе и покушении

Обвиняемые в убийстве студента в Оренбурге братья Макаровы не признали вину
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: страница Егора Макарова во Вконтакте

Братья Егор и Макар Макаровы, которые проходят по делу о расправе над студентом и покушении на мужчину, не признали вину. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, Егору вменяют расправу из хулиганских побуждений над несовершеннолетним в 2011 году. Студент пытался остановить драку родственника и Макарова, тогда последний ударил его, повалив на асфальт. После этого юноша получил несколько ударов по голове и другим жизненно важным органам, он не выжил.

В мае 2025 года Егор Макаров с двумя братьями совершил покушение на мужчину. Между нетрезвыми братьями и потерпевшими в ресторане произошел конфликт, после которого Макаровы вооружились травматическими пистолетами и на парковке не менее десяти раз выстрелили в голову и туловище потерпевшего. Фигуранты преследовали истекающего кровью мужчину, повалили его и стали наносить удары. Конфликт пресекли третьи лица.

Известно, что третий брат скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО суд приговорил к пожизненному порубившего топором изнасилованную россиянку и ее заступницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ответе на удар беспилотника по дому в Москве

    ВСУ впервые запустили беспилотники на Москву из Киева

    В России нашли оригинальный способ снизить неравенство в доходах

    Предсказано мировое последствие конфликта в Иране

    Каллас озадачилась решением США по НАТО

    Братья Макаровы ответили на вопрос судьи о расправе и покушении

    Вооруженный «до зубов» Су-35С попал на фото

    Юрист напомнил о запрете высадки пассажиров таксистами в одном случае

    В российском городе заметили баннер к 9 Мая с ошибками

    Заболевшая раком прямой кишки 27-летняя женщина рассказала о симптомах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok