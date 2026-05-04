Братья Макаровы ответили на вопрос судьи о расправе и покушении

Обвиняемые в убийстве студента в Оренбурге братья Макаровы не признали вину

Братья Егор и Макар Макаровы, которые проходят по делу о расправе над студентом и покушении на мужчину, не признали вину. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, Егору вменяют расправу из хулиганских побуждений над несовершеннолетним в 2011 году. Студент пытался остановить драку родственника и Макарова, тогда последний ударил его, повалив на асфальт. После этого юноша получил несколько ударов по голове и другим жизненно важным органам, он не выжил.

В мае 2025 года Егор Макаров с двумя братьями совершил покушение на мужчину. Между нетрезвыми братьями и потерпевшими в ресторане произошел конфликт, после которого Макаровы вооружились травматическими пистолетами и на парковке не менее десяти раз выстрелили в голову и туловище потерпевшего. Фигуранты преследовали истекающего кровью мужчину, повалили его и стали наносить удары. Конфликт пресекли третьи лица.

Известно, что третий брат скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

