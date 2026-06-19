Предсказана доходность депозитов после снижения ключевой ставки

Доцент Балынин: Большинство депозитов со сроком до трех месяцев будут под 13,5–14,25 %

После того как регулятор понизил ключевую ставку до 14,25 процента, большинство предлагаемых банками депозитов на срок до трех месяцев будут под 13,5-14,25 процента. Об этом заявил доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Газета.Ru».

Что касается вкладов до шести месяцев, то здесь ставки будут в районе 13-13,5 процента. При вложении денег на полгода или год доходность составит 12-13 процентов. В связи с этим Балынин рекомендовал присмотреться к вкладам сроком больше трех месяцев. Кроме того, он призывал разделить сбережения на несколько частей и разместить их на накопительных счетах с начислением на ежедневный остаток, а также на вклады.

«Среди вкладов на трехлетний срок я бы особенно присмотрелся к тем, по которым ставка является плавающей и равна значению ключевой ставки с ежемесячной капитализацией», — добавил доцент.

Ранее финансовый директор компании «Альфа-Деньги» Екатерина Фурзикова констатировала, что Банк России оказался не готов к резкому снижению ключевой ставки и предпочел действовать осторожно.