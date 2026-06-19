Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:22, 19 июня 2026Экономика

Предсказана доходность депозитов после снижения ключевой ставки

Доцент Балынин: Большинство депозитов со сроком до трех месяцев будут под 13,5–14,25 %
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

После того как регулятор понизил ключевую ставку до 14,25 процента, большинство предлагаемых банками депозитов на срок до трех месяцев будут под 13,5-14,25 процента. Об этом заявил доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Газета.Ru».

Что касается вкладов до шести месяцев, то здесь ставки будут в районе 13-13,5 процента. При вложении денег на полгода или год доходность составит 12-13 процентов. В связи с этим Балынин рекомендовал присмотреться к вкладам сроком больше трех месяцев. Кроме того, он призывал разделить сбережения на несколько частей и разместить их на накопительных счетах с начислением на ежедневный остаток, а также на вклады.

«Среди вкладов на трехлетний срок я бы особенно присмотрелся к тем, по которым ставка является плавающей и равна значению ключевой ставки с ежемесячной капитализацией», — добавил доцент.

Ранее финансовый директор компании «Альфа-Деньги» Екатерина Фурзикова констатировала, что Банк России оказался не готов к резкому снижению ключевой ставки и предпочел действовать осторожно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о неожиданном решении США по украинским ракетам

    «Гринч» с Джимом Керри получит продолжение спустя 26 лет

    В России заявили о планах ЕС создать «супергосударство» с помощью Украины

    Россиянка-обольстительница и ее дочь за ночь обчистили мужчин на сотни тысяч рублей

    Москвичей попросили не прятаться под деревьями

    Эксперт усомнилась во вреде маргарина

    Собчак похвасталась кофемашиной за 300 тысяч рублей

    Президент Аргентины сделал заявление после ложной информации о смерти отца Месси

    Хозяйка нашла собаку через 12 лет после ее исчезновения

    Штурм «смотрящих» со свитой в российском регионе попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok