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17:33, 19 июня 2026Наука и техника

Раскрыт неочевидный фактор риска выкидыша на ранних сроках

OEM: Частые наклоны вперед могут повышать риск выкидыша на ранних сроках беременности
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Работа, связанная с частыми наклонами вперед, может повышать риск выкидыша на ранних сроках беременности. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные более чем 470 тысяч женщин. Результаты опубликованы в журнале Occupational and Environmental Medicine (OEM).

Ученые изучили сведения о 803 829 беременностях работающих жительниц Дании за период с 2004 по 2018 год. Для оценки физической нагрузки они использовали данные трекеров активности и экспертные оценки того, сколько времени женщины проводили стоя, ходили или работали в положении с наклоном корпуса вперед не менее чем на 30 градусов.

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Анализ показал, что каждый дополнительный час работы с наклоном вперед был связан с увеличением риска выкидыша на 36 процентов. Для ходьбы этот показатель составил 18 процентов, а для длительного стояния — 3 процента. При этом наиболее убедительная связь наблюдалась именно для наклонов: чем больше времени женщины проводили в таком положении, тем выше был риск потери беременности.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственную связь. Кроме того, ученые не могли учесть некоторые факторы, включая курение, подъем тяжестей и воздействие химических веществ на рабочем месте.

Ранее ученые выяснили, что алкоголь даже на раннем сроке беременности нарушает развитие ребенка.

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