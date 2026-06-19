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19:43, 19 июня 2026Мир

Разведка США раскрыла Трампу свои подозрения о планах Израиля

WP: Разведка США предупредила Трампа о планах Израиля сорвать соглашение с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Американские разведывательные службы предупредили президента США Дональда Трампа о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятно, предпримет шаги, которые могут сорвать мирное соглашение с Ираном. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Израильский премьер-министр испытывает сильное политическое давление с требованием продолжить военные действия в Ливане. (...) Согласно разведывательным отчетам, Израиль, по-видимому, намерен продолжать военные операции против "Хезболлы"», — говорится в публикации.

В отчете американской разведки делается вывод, что в преддверии парламентских выборов политическое выживание Нетаньяху зависит от его готовности продолжать боевые действия в Ливане. Кроме того, в документе описывается разочарование Израиля условиями меморандума США и Ирана, которые наносят удар по планам Тель-Авива в отношении Тегерана.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе более чем по 80 целям, связанным с «Хезболлой». В пресс-службе израильского ведомства отметили, что атаки были нанесены в ответ на «неоднократные, продолжающиеся и вопиющие нарушения режима прекращения огня со стороны врага». Вскоре стало известно, что стороны конфликта вновь договорились об остановке боевых действий.

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