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07:33, 19 июня 2026ПутешествияЭксклюзив

Россиянка описала вьетнамцев словами «лучше не видеть, как они готовят еду»

Россияне предпочитают питаться в ресторанах с европейской кухней во Вьетнаме
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: 2807 PS / Shutterstock / Fotodom

Россияне во Вьетнаме предпочитают питаться в ресторанах с европейской кухней, а не в придорожных кафе, популярных у местных жителей, из-за качества продуктов. Так считает российская путешественница Илона, своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Отдыхающая на данный момент во Вьетнаме россиянка подчеркнула, что не ходит в местные заведения, где обычно едят вьетнамцы. «Мне действительно там страшно есть. Мне кажется, что в Азии лучше не видеть, как они готовят еду, потому что для них привычно все брать руками и готовить из продуктов, которые долго лежат на солнце. Возникают вопросы, насколько это безопасно», — такими словами описала свои опасения Илона.

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Главным приоритетом у туристов она назвала рестораны с разнообразной, в том числе с русской кухней, так как там все выглядит знакомо. Также в них соблюдается чистота. По словам Илоны, в придорожных палатках и точках общепита мусор лежит под ногами у клиентов. «Когда я приехала, мне было так противно от того, что они едят, а потом все салфетки и отходы сбрасывают под стол. У них культура такая», — отметила собеседница.

Илона уточнила, что во Вьетнаме принято держать стол в чистоте, а весь мусор и объедки скидывать на землю. «То, как мы едим, для них неприемлемо. То, как они едят, нам кажется странным», — заключила жительница России.

При этом другая путешественница, побывавшая во Вьетнаме, Марина, напротив, осталась довольна поездкой и местной едой. «Ленте.ру» она рассказала, что впервые попробовала там egg Coffee — кофе с сырым яйцом. «Звучит как какая-то дичь, но это действительно супервкусно и необычно. Сырое яйцо долго взбивают с сахаром, а потом на крепкий черный кофе выливают эту густую пену. Я влюбилась в этот напиток», — заметила туристка.

Ранее россиянка увидела во Вьетнаме жареных собак и описала деликатес фразой «не для слабонервных». Она заявила, что после этого больше никогда не вернется в эту страну Азии.

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