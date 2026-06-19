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08:37, 19 июня 2026Бывший СССР

Российский военный рассказал о тактике борьбы с украинской «Бабой-Ягой»

ГВ «Север» с 1 июня уничтожила более 50 дронов «Баба-Яга» ВСУ, применяя тактику таранов
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск (ГВ) «Север» с начала июня уничтожили в Харьковской области более 50 гексакоптеров «Баба-яга» (R-18 — прим. «Ленты.ру») Вооруженных сил Украины (ВСУ). Начальник огневого поражения корпуса с позывным Карта рассказал РИА Новости о тактике борьбы с такими беспилотниками противника.

В ночное время «Бабу-Ягу» выявляют при помощи разведывательных коптеров с тепловизорами, а подавление идет не только операторами FPV-противовоздушной обороны (ПВО), но и огнем из стрелкового оружия.

«Ликвидация "Бабы-яги" происходит за счет тарана и дистанционного подрыва осколочно-фугасной боевой части, закрепленной на беспилотнике, что позволяет полностью вывести гексакоптер из строя», — пояснил Карта.

По словам военнослужащего, ВСУ применяют «Бабу-Ягу» в основном для доставки грузов и нанесения ударов сбросом боевой части.

Ранее российские летчики на Су-34 при помощи авиабомбы ФАБ-500 атаковали крупный пункт управления тяжелыми дронами ВСУ «Баба-Яга».

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