Руководители Центробанка сравнили себя с вратарем

Набиуллина: Мы в ЦБ ощущаем себя вратарем на защите от инфляции

В Центробанке (ЦБ) РФ сравнили себя с вратарем, защищающим страну от инфляции. Высказывания об этом прозвучали в ответ на вопрос корреспондента НТВ, которая в контексте проходящего в Северной Америке чемпионата мира по футболу поинтересовалась у председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, почему регулятор не может убедить, что он не забивает мяч в ворота российской экономики.

«Вы знаете, мы, конечно, скорее себя чувствуем вратарем на защите от инфляции. Наверное, много матчей, в которых исход решается именно надежностью вратарей. Кто-то должен защищать эти ворота», — сказала Набиуллина. Другой представитель руководства ЦБ, зампредседателя Алексей Заботкин, которому она также предложила высказаться, напомнил о матче 1/8 финала проходившего в РФ ЧМ-2018, героем которого стал голкипер россиян Игорь Акинфеев.

«Его результат был решен в пенальти благодаря надежности нашего вратаря», — сказал Заботкин.

Очередное снижение ключевой ставки в России оказалось более скромным, чем ожидало абсолютное большинство экспертов, в основном прогнозировавших, что показатель опустится до 14 процентов, а не 14,25 процента, как произошло в итоге.

Ранее главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец прокомментировала осторожный шаг ЦБ словами «консерватизм крепчает».