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Из жизни
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00:30, 19 июня 2026Из жизни

Скандальная порнозвезда рассказала об отношении бойфренда к ее работе

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @lilyphillip_s

Бойфренд скандальной порнозвезды Лили Филлипс гордится ее работой. Об этом пишет Daily Star.

24-летняя Лили Филлипс, которая прославилась тем, что переспала с более чем тысячей мужчин за 12 часов, заявила, что ее возлюбленный Сэм поддерживает ее во всем. «После моего рабочего дня, он говорит, что гордится мной. А еще обычно дарит цветы и шоколад. Он самый романтичный человек в мире», — сказала она.

Филлипс добавила, что раз в неделю Сэм пишет ей любовное письмо, а также помогает делать фотографии и собирает ее сумку с принадлежностями для съемок. Кроме того, бойфренд порнозвезды вместе с ней убирает спальню после записи новых роликов.

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Пользователи сети отнеслись к откровениям Филлипс с подозрением. «Я уверен, что все это — показуха», — написал один из них.

Ранее Филлипс заявила, что собирается завести с Сэмом армию детей. По словам пары, их цель — воспитать детей, которые не будут стыдиться секса.

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