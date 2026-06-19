Скандальная порнозвезда рассказала об отношении бойфренда к ее работе

Бойфренд скандальной порнозвезды Лили Филлипс гордится ее работой. Об этом пишет Daily Star.

24-летняя Лили Филлипс, которая прославилась тем, что переспала с более чем тысячей мужчин за 12 часов, заявила, что ее возлюбленный Сэм поддерживает ее во всем. «После моего рабочего дня, он говорит, что гордится мной. А еще обычно дарит цветы и шоколад. Он самый романтичный человек в мире», — сказала она.

Филлипс добавила, что раз в неделю Сэм пишет ей любовное письмо, а также помогает делать фотографии и собирает ее сумку с принадлежностями для съемок. Кроме того, бойфренд порнозвезды вместе с ней убирает спальню после записи новых роликов.

Пользователи сети отнеслись к откровениям Филлипс с подозрением. «Я уверен, что все это — показуха», — написал один из них.

Ранее Филлипс заявила, что собирается завести с Сэмом армию детей. По словам пары, их цель — воспитать детей, которые не будут стыдиться секса.