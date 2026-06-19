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Силовые структуры
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10:33, 19 июня 2026Силовые структуры

Ссора мошенников после кражи денег в Москве попала на видео

МВД показало ссору мошенников, убегавших из «Москва-Сити» с сумкой долларов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве сотрудники уголовного розыска задержали иностранца, который подозревается в особо крупном мошенничестве. Как сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк, незадолго до задержания он поссорился со своим сообщником и попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как трое мужчин бегут вдоль трассы, у одного из них в руках сумка. В какой-то момент он кидает ее своему сообщнику и начинает драться с другим «коллегой» по криминальному бизнесу.

Как уточняет Волк, задержанный — гражданин одной из стран ближнего зарубежья. По предварительным данным, он вместе с сообщниками арендовал апартаменты в «Москва-Сити» и разместил в интернете объявление о выгодном обмене валюты. На предложение откликнулся местный житель, он принес злоумышленникам около 100 тысяч долларов (более 7,4 миллиона рублей) и отдал для пересчета. Получив деньги, сообщники сбежали из здания через второй выход.

Одного из злоумышленников удалось задержать на Таллинской улице. Полицейским он пояснил, что отдал сумку с валютой знакомому, так как у него возник конфликт с другим сообщником во время бегства с места преступления.

Ранее на видео попал 17-летний подросток из Кемеровской области, который проник на стоянку с полицейскими машинами и поджег одну из них.

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