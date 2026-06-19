Российский подросток поджег полицейскую машину и попал на видео

В Кузбассе задержали 17-летнего подростка за поджог полицейской машины

Подросток из Кемеровской области — Кузбасса поджег полицейскую машину по заданию незнакомца из мессенджера. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и предоставила соответствующее видео.

На кадрах видно, как юноша проходит на стоянку со служебными машинами, обливает из канистры одну из них и поджигает. После этого он скрывается с места преступления.

Как уточняет Волк, подозреваемый уже задержан — им оказался 17-летний житель региона. Незадолго до преступления с ним в мессенджере связался неизвестный и пригрозил распространением личных данных. Чтобы этого избежать, юноша закупился горючим, проник на стоянку и поджег полицейский автомобиль. Все свои действия он снимал и транслировал по видеосвязи.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 21-летнему жителю Мурома за поджог машин.