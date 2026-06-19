Стало известно о недовольстве стран Европы контактами ЕС с Россией

Politico: Некоторые европейские страны недовольны контактами ЕС с Россией

Контакты председателя Евросовета Антониу Кошты с Россией вызвали негативную реакцию некоторых европейских правительств. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что на саммите ЕС в Брюсселе выяснилось, что многие европейские лидеры не знали о контактах с Москвой. Один из источников сообщил, что команда главы Евросовета заранее уведомила о звонках Великобританию, Германию, Францию и Еврокомиссию. Однако другие собеседники издания утверждают, что Берлин заранее предупрежден не был. Также в материале говорится, что страны Прибалтики были «в ярости» из-за попытки наладить отношения с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться на саммите G7. В Кремле в ответ заявили, что не получали приглашение на саммит G7 по официальным каналам.