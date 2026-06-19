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07:01, 19 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Риторику Пашиняна о вступлении в ЕС сравнили с тостом

Депутат НС Армении Мамиджанян: Закон о вступлении республики в ЕС можно сравнить с тостом
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Принятый в марте 2025 года Национальным собранием (НС) Армении закон о вступлении республики в Европейский союз (ЕС) можно сравнить с тостом. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил руководитель фракции «Честь имею» в парламенте страны Айк Мамиджанян.

«Для понимания всей абсурдности внешней политики [премьер-министра Армении] Никола Пашиняна хочу напомнить, что чуть больше года назад он принял в Национальном собрании законопроект о намерениях вступить в ЕС. Точнее это был не законопроект, а тост», — высказался депутат НС Армении.

Мамиджанян напомнил, что на фоне принятия законопроекта о вступлении Армении в ЕС власти республики заявляли о намерениях получить статус наблюдателя в БРИКС. По мнению политика, заявления Пашиняна о возможной евроинтеграции республики обусловлены желанием спровоцировать в республике рост антироссийских настроений с целью получения собственной выгоды.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин раскрыл в интервью «Ленте.ру» отношение Москвы к сближению Армении и ЕС. Дипломат подчеркнул, что на данный момент внешние игроки пытаются подтолкнуть Армению к разрыву связей с России ради европейского будущего, которое при этом остается эфемерным.

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