Риторику Пашиняна о вступлении в ЕС сравнили с тостом

Депутат НС Армении Мамиджанян: Закон о вступлении республики в ЕС можно сравнить с тостом

Принятый в марте 2025 года Национальным собранием (НС) Армении закон о вступлении республики в Европейский союз (ЕС) можно сравнить с тостом. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил руководитель фракции «Честь имею» в парламенте страны Айк Мамиджанян.

«Для понимания всей абсурдности внешней политики [премьер-министра Армении] Никола Пашиняна хочу напомнить, что чуть больше года назад он принял в Национальном собрании законопроект о намерениях вступить в ЕС. Точнее это был не законопроект, а тост», — высказался депутат НС Армении.

Мамиджанян напомнил, что на фоне принятия законопроекта о вступлении Армении в ЕС власти республики заявляли о намерениях получить статус наблюдателя в БРИКС. По мнению политика, заявления Пашиняна о возможной евроинтеграции республики обусловлены желанием спровоцировать в республике рост антироссийских настроений с целью получения собственной выгоды.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин раскрыл в интервью «Ленте.ру» отношение Москвы к сближению Армении и ЕС. Дипломат подчеркнул, что на данный момент внешние игроки пытаются подтолкнуть Армению к разрыву связей с России ради европейского будущего, которое при этом остается эфемерным.