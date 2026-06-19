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19:13, 19 июня 2026Россия

В Госдуме назвали способ получить дополнительные баллы на ЕГЭ в 2027 году

Депутат Госдумы Чаплин: С 1 сентября в школьную программу включат волонтерство
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

С 1 сентября в программу российских школ включат волонтерскую деятельность. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с News.ru.

По его словам, в обязательный школьный предмет «Индивидуальный проект» для старших классов включат программу «Обучение служением. Первые». «Раньше она была доступна только как внеурочная деятельность, теперь же станет частью учебного плана. Старшеклассники будут решать реальные социальные задачи некоммерческих организаций, государственных учреждений и социального бизнеса», — рассказал Чаплин.

Он подчеркнул, что за успешную защиту социального проекта школьники получат до 25 волонтерских часов на платформе «Добро.рф», которые можно сконвертировать в дополнительные баллы за Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — от 1 до 10 в зависимости от вуза. «Также накопленные часы дают преимущество при получении грантов, стипендий и даже при трудоустройстве», — добавил парламентарий.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора рассказали, что средний бал за ЕГЭ по русскому языку в 2026 году вырос до 63,06, по литературе — до 63,49. Кроме того, историю школьники сдали в среднем на 57,85 балла, а химию — на 58,69 балла.

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