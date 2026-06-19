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18:12, 19 июня 2026Экономика

В Госдуме высказались об изменении лимитов по семейной ипотеке

Депутат Кошелев: В Госдуме ожидают увеличения кредитных лимитов по семейной ипотеке
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Госдуме ожидают увеличения кредитных лимитов по семейной ипотеке с 1 июля 2026 года. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с агентством ТАСС.

Парламентарий отметил, что нововведение позволит семьям приобрести более просторную недвижимость, которая соответствует их реальным потребностям. На данный момент лимит по жилищному кредиту для семейной программы составляет 12 миллионов рублей для столичного региона, а также Петербурга и Ленобласти, и шесть миллионов — для других российских регионов.

Кошелев подчеркнул, что за годы роста цен на жилье установленные показатели перестали покрывать стоимость семейных форматов жилья, и увеличение лимитов — необходимая реакция рынка на удорожание «квадрата».

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что решение о дифференциации ставок по семейной ипотеке российские власти планируют принять в пятницу, 19 июня.

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