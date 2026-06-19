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10:55, 19 июня 2026Бывший СССР

В Киргизии предложили дать президенту еще один срок ради экономического чуда

Первый президент Киргизии Акаев предложил дать Жапарову еще один президентский срок
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Первый президент Киргизии Аскар Акаев предложил дать действующему лидеру республики еще один президентский срок ради достижения страной экономического чуда. Об этом в Telegram сообщает «Sputnik Киргизия».

«Считаю, что народ Киргизии поступит, как всегда, очень мудро, если вручит дополнительный мандат действующему президенту Садыру Жапарову на практическую реализацию плана киргизского экономического чуда, которое требует 8-10 лет», — заявил Акаев.

Он добавил, что Жапаров пришел к власти в сложной экономической и социально-политической ситуации.

Ранее в Киргизии сделали заявление о поддержке диалога с Европейским союзом в вопросе предотвращения обхода санкций. В сообщении союзника России по Организации Договора о коллективной безопасности также отмечается готовность к равноправному и доверительному партнерству с Брюсселем.

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