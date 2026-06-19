В Киргизии предложили дать президенту еще один срок ради экономического чуда

Первый президент Киргизии Акаев предложил дать Жапарову еще один президентский срок

Первый президент Киргизии Аскар Акаев предложил дать действующему лидеру республики еще один президентский срок ради достижения страной экономического чуда. Об этом в Telegram сообщает «Sputnik Киргизия».

«Считаю, что народ Киргизии поступит, как всегда, очень мудро, если вручит дополнительный мандат действующему президенту Садыру Жапарову на практическую реализацию плана киргизского экономического чуда, которое требует 8-10 лет», — заявил Акаев.

Он добавил, что Жапаров пришел к власти в сложной экономической и социально-политической ситуации.

Ранее в Киргизии сделали заявление о поддержке диалога с Европейским союзом в вопросе предотвращения обхода санкций. В сообщении союзника России по Организации Договора о коллективной безопасности также отмечается готовность к равноправному и доверительному партнерству с Брюсселем.