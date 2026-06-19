Первый президент Киргизии Аскар Акаев предложил дать действующему лидеру республики еще один президентский срок ради достижения страной экономического чуда. Об этом в Telegram сообщает «Sputnik Киргизия».
«Считаю, что народ Киргизии поступит, как всегда, очень мудро, если вручит дополнительный мандат действующему президенту Садыру Жапарову на практическую реализацию плана киргизского экономического чуда, которое требует 8-10 лет», — заявил Акаев.
Он добавил, что Жапаров пришел к власти в сложной экономической и социально-политической ситуации.
Ранее в Киргизии сделали заявление о поддержке диалога с Европейским союзом в вопросе предотвращения обхода санкций. В сообщении союзника России по Организации Договора о коллективной безопасности также отмечается готовность к равноправному и доверительному партнерству с Брюсселем.