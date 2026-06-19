Бывший премьер Моравецкий: Польша проиграла, одобрив визит Зеленского в Гданьск

Варшава в очередной раз уступила Киеву, дав согласие на визит президента Украины Владимира Зеленского в Гданьск на конференцию, заявил в интервью RMF24 экс-премьер министр Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий.

«Польша снова проиграла. (…) Правящая коалиция в очередной раз потерпела поражение», — подчеркнул он. Моравецкий добавил, что у партии «Право и справедливость» были собственные планы по восстановлению Украины, однако их «бросило в огонь» нынешнее правительство Дональда Туска.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что ФРГ, Франция и Польша хотят контролировать все деньги, выделяемые Украине из бюджета Европейской комиссии. Он напомнил, что Германия и Франция являются крупнейшими экономиками Европы, а Польша — транзитным хабом.