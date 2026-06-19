В сети распространилось фейковое видео с участием министра сельского хозяйства России

Данные о нехватке солярки у аграриев в России оказались фейком

В Telegram-каналах распространились ролики с участием российских чиновников, которые заявляют о критическом положении сельскохозяйственной отрасли в стране. На одном из них министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут говорит о том, что российские аграрии столкнулись с нехваткой солярки, добавив, что в этом году страна соберет рекордно низкий урожай. Заявления о критическом положении отрасли сделали также губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава Ростовской области Юрий Слюсарь.



В действительности Лут таких заявлений не делала. Появившиеся в сети ролики с ее участием сгенерированы при помощи искусственного интеллекта (ИИ). За основу одного из них взяты кадры беседы, состоявшейся во время Российско-Бразильского делового форума в февраля этого года. При этом в том разговоре топливо не обсуждалось. Еще один ролик с министром сельского хозяйства был взят из интервью ТАСС по итогам 2023 года.



Более того, из недавних реальных выступлений министра следует, что этой осенью в стране будет собран хороший урожай. «Я думаю, нормально все будет с урожаем. По крайней мере, технологически мы к этому готовы», — говорила она. Заявлений о рекордно низком урожае она не делала.

Ролики с участием Кондратьева и Слюсаря также были сгенерированы при помощи ИИ. Кадры с главой Кубани были взяты из репортажа о его визите в Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление в ноябре 2025 года.

Что касается кадров с участием губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, для дипфейка была использована запись с отчетного собрания регионального Министерства строительства от 11 февраля 2026 года.

Данные из сгенерированных роликов не распространились в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».