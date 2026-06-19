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20:38, 19 июня 2026Экономика

Власти России определились с размером экспортной пошлины на алмазы

Правительство РФ: Экспортная пошлина на необработанные алмазы составит 8 %
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Экспортная пошлина на российские необработанные алмазы составит восемь процентов от таможенной стоимости. Такое решение, по данным «Интерфакс», приняло правительство России.

Речь идет о драгоценных камнях массой от 0,45 карата до 10,8 карата, а также об алмазах спецразмеров (массой более 10,8 карата).

Отмечается, что соответствующее поставление было подписано 12 июня. Оно вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

О том, что власти России собираются ввести экспортную пошлину на алмазы, сообщалось во второй половине прошлого месяца. Тогда заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что тарифы затронут не все камни, а только «экономически эффективные» в границах страны. Он назвал это защитной мерой и напомнил, что после того, как Россия вошла во Всемирную торговую организацию, она едва не потеряла эту отрасль.

В конце января Моисеев констатировал, что по состоянию на 2026 год в стране практически не продаются российские бриллианты, так как массовый рынок полностью закрыт импортом.

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