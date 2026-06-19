Война в Иране вызвала усиление одной тенденции на глобальном энергорынке

PIDG: Война в Иране подогрела глобальный интерес к возобновляемым источникам энергии

Война в Иране, повлекшая за собой блокировку Ормузского пролива и стремительное удорожание традиционных энергоресурсов (нефти, газа и сжиженного природного топлива), подогрела глобальный интерес к возобновляемым источникам энергии. Об этом заявил аналитик Группы по развитию частной инфраструктуры (PIDG) Марко Серена, его слова приводит Bloomberg.

Резкий рост цен на ископаемые виды топлива, пояснил он, привел к охлаждению мирового спроса. На этом фоне возобновляемые источники энергии стали восприниматься участниками рынка в качестве более оптимального варианта для инвестиций. «Мы ожидаем сильных результатов во второй половине года», — констатировал Серена.

Более активный интерес к этому сегменту, добавил он, стали проявлять не только государственные фонды развивающихся стран, но также частные инвесторы. Этому во многом поспособствовали масштабные сбои в поставках ближневосточных энергоресурсов из-за войны в Иране, заключил специалист.

Конфликт на Ближнем Востоке также возродил интерес к атомной энергетике. На фоне высокой волатильности нефтяных и газовых котировок АЭС стали восприниматься в качестве оптимальной альтернативы традиционным видам топлива. Спрос на выработку подобной электроэнергии, в частности, стали проявлять в Южной Корее, Японии, на Тайване, в Италии, Швейцарии, Бельгии и других странах. Растущий интерес к атомной энергетике, пояснили эксперты, обусловлен надежностью и относительной безопасностью этого источника энергии.