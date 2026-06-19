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18:55, 19 июня 2026Моя страна

Ядро войск Пугачева нашли на огороде в российском городе

В Уфе на огороде нашли ядро, которое связано с осадой города войском Емельяна Пугачева
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Национальный музей Республики Башкортостан

В Уфе на огороде нашли ядро, которое, по предварительной оценке, могло быть связано с войском Емельяна Пугачева, рассказали в Национальном музее Башкортостана.

Уникальный артефакт нашли Надежда Оленева во время перекопки своего огорода. Она передала старинное пушечное ядро диаметром 7,5 сантиметра в музей.

Оценка говорит, что ядро относится к XVIII веку и может быть связано с Пугачевским восстанием (1773–1775 годы), когда Уфа находилась в осаде.

Ядро пообещали скоро разместить в экспозиции музея.

Ранее в Тамбовской области разгадали загадку старинных пушечных ядер, найденных в Рассказово десятилетия назад при распашке кургана. Их могли готовить к отправке на Русско-персидскую войну 1722-1723 годов. Но склад оказался заброшен в связи с отменой Персидского похода 1724 года и кончиной Петра I.

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