Найденные под Тамбовом ядра оказались следами Персидского похода петровской армии

В Тамбовской области разгадали загадку старинных пушечных ядер из кургана

В Тамбовской области разгадали загадку старинных пушечных ядер, найденных в Рассказово десятилетия назад при распашке кургана, передает портал «Родина».

Как рассказал кандидат исторических наук Андрей Литовский, ядра находили в кургане высотой около двух метров и размером не более 20 на 30 метров. Его стали распахивать в конце 1960-х годов и выпахали большое количество пушечных ядер разного размера и полых гранат с отверстиями. «Местные дети активно их собирали, и скоро они были фактически в каждом окрестном дворе», — отметил Литовский. По свидетельству местного жителя, дети катали ядра так, чтобы они сталкивались друг с другом. В 1980-е поле забросили, а после перестройки многие жители сдали свои детские сокровища в металлолом, несколько штук попало в краеведческий музей.

В начале 2000-х годов на том же лугу при подготовке котлованов под частные дома нашли еще полсотни ядер и гранат диаметром от 9 до 15 сантиметров. Большинство распродали, но несколько штук приобрел коллекционер и отельер Михаил Семенов для музея Тамбовского общества любителей краеведения. Пару ядер купил сам Литовский.

Выясняя, откуда взялись ядра в этой местности, ученый поначалу столкнулся с трудностями — поблизости не было крепостей и даже поселений и построек — только степь, выгоны и покосы, а Рассказово основали в самом конце XVII века. Найденные ядра могли использоваться в XVII — XIX веках, но крупных военных действий на Тамбовщине близ Рассказова в этот период не велось. В итоге стало понятно, что косвенно тогда еще село Рассказово могла затронуть Русско-персидская война 1722-1723 годов. Отдельные военные части и их обозы по пути к Каспийскому морю проходили через Тамбовщину, и организация у Рассказова временного полевого военного лагеря для сбора, отдыха и дальнейшей отправки войск и интендантских обозов на восток и юг более чем реалистична, указывает Литовский.

Склад, вероятно, был оборудован во рву под навесом с покрытием из дерна и оказался заброшен в связи с отменой Персидского похода 1724 года и кончиной Петра I. Как предположил тамбовский историк, наземные постройки могли сгореть или рухнуть, не исключено, что имущество просто растащили жители села. А то, что осталось, превратилось в невысокий плотный «курган».

