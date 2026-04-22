14:46, 22 апреля 2026Моя страна

Ровесников древнеегипетских фараонов нашли в российском регионе

Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: VicVa / Shutterstock / Fotodom

В кургане в Республике Адыгея нашли коллективное погребение, которое, предварительно, датируется XVII–XVI веками до нашей эры, таким образом, являясь ровесниками древнеегипетских фараонов, рассказывается в Telegram-канале главы региона Мурата Кумпилова.

Находку обнаружили под земляной насыпью кургана «Руфабзо-40». Погребение состоит как минимум из пяти человек и относится к постдольменной культуре. Также найдены фрагменты поздней красноглиняной керамики и часть железной подковы. Археологи рассказали, что погребальная конструкция состояла из покровной плиты-перекрытия и боковых плит-стенок. Погребение было похоже на дольмен, но таковым не являлось. Как в древности, так и, вероятно, в XIX или начале XX века объект подвергся неоднократному разрушению или разграблению.

Кроме этого, в кургане «Руфабзо-2» археологи из ООО «Культурное Наследие», завершившие в марте исследования на хребте Азиш-Тау, обнаружили погребение взрослого человека. Там же были найдены мелкие угли, вероятно, свинцовое изделие-амулет, кремень и неопределимые фрагменты железных изделий. Специалисты считают, что данное погребение относится к Белореченской культуре и датируется не ранее чем XIII веком н.э.

В еще одном соседнем кургане, «Руфабзо-4», выявлены два погребения, которые относятся к Северокавказской культуре. В первом погребении археологи обнаружили бронзовый нож, развал керамического сосуда и кремневые изделия. В парном погребении выявлены бронзовые бусина-пронизка, височное кольцо, развалы керамических сосудов, кремневые изделия и неопределимые фрагменты бронзовых изделий.

Ранее сообщалось, что на территории Успенского монастыря в Красноярске нашли кости мамонта, останки лошади и тысячи других доисторических объектов. Ориентировочный возраст найденных артефактов — больше 11 700 лет.

