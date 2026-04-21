Найденные в российском регионе артефакты возрастом более 11 тысяч лет попали на видео

Кости мамонта, останки лошади и тысячи других доисторических объектов обнаружили на территории Успенского монастыря в Красноярске. Telegram-канал Kras Mash опубликовал видео, на котором археологи показывают останки скелета лошади после разделки, который оставили здесь тысячи лет назад.

Ориентировочный возраст найденных артефактов — больше 11 700 лет. Теперь их будут исследовать в лабораториях.

«Красноярск в очередной раз подтверждает статус места с древнейшей историей жизни человека», — высказался о находке в своем Telegram сенатор РФ и экс-губернатор Красноярского края Александр Усс.

О находке стало известно накануне. Тогда Усс отметил, что археологи неожиданно нашли «постояльца» из каменного века.