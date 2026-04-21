09:25, 21 апреля 2026

Найденные в российском регионе артефакты возрастом более 11 тысяч лет попали на видео

Останки лошади возрастом более 11 тысяч лет попали на видео в Красноярске
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кости мамонта, останки лошади и тысячи других доисторических объектов обнаружили на территории Успенского монастыря в Красноярске. Telegram-канал Kras Mash опубликовал видео, на котором археологи показывают останки скелета лошади после разделки, который оставили здесь тысячи лет назад.

Ориентировочный возраст найденных артефактов — больше 11 700 лет. Теперь их будут исследовать в лабораториях.

«Красноярск в очередной раз подтверждает статус места с древнейшей историей жизни человека», — высказался о находке в своем Telegram сенатор РФ и экс-губернатор Красноярского края Александр Усс.

О находке стало известно накануне. Тогда Усс отметил, что археологи неожиданно нашли «постояльца» из каменного века.

    Последние новости

    «Идут уличные бои». Генштаб объявил о приближении Российской армии к последнему рубежу обороны ВСУ в Донбассе

    Из-за мер жесткой экономии в европейской стране разразился политический кризис

    Корабль «Прогресс МС-32» покинул МКС

    На Украине вступились за бросивших людей при теракте полицейских

    Звезду «Голодных игр» призвали отменить из-за нелюбви к Тейлор Свифт

    В Америке оценили влияние Овечкина

    Роль США в мире после конфликта с Ираном оценили

    Полуголым россиянам приказали лечь на пол и показали на видео

    Россиянам стало сложно покупать дорогие смартфоны

    Предполагаемую виновницу смертельного ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы задержали

    Все новости
