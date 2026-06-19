Журналиста удивило произошедшее с Зеленским во время выступления фон дер Ляйен

Журналист Боуз: Зеленский «завис» во время выступления фон дер Ляйен

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял Владимира Зеленского, который «завис» во время выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом он написал в соцсети X.

«Даже кокаин не может удержать его, пока он слушает речь ведьмы», — пошутил Боуз.

На кадрах, снятых на саммите Евросоюза в Брюсселе, видно, как Зеленсский отвлекается и замирает с безэмоциональным лицом, пока фон дер Ляйен, выступая перед журналистами, рассказывала о поддержке Украины. В этот момент она лишь вскользь упомянула финансовую помощь Киеву.

Ранее в Польше заявили, что Владимир Зеленский чествует нацистских преступников. При этом Урсула фон дер Ляйен закрывает на это глаза. До этого экс-премьер Польши Лешек Миллер обвинил украинского лидера в сознательном оскорблении Варшавы.

В свою очередь, бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский всеми силами пытается отвлечь внимание от проблем внутри Украины.