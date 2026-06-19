Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:17, 19 июня 2026Мир

Журналиста удивило произошедшее с Зеленским во время выступления фон дер Ляйен

Журналист Боуз: Зеленский «завис» во время выступления фон дер Ляйен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял Владимира Зеленского, который «завис» во время выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом он написал в соцсети X.

«Даже кокаин не может удержать его, пока он слушает речь ведьмы», — пошутил Боуз.

На кадрах, снятых на саммите Евросоюза в Брюсселе, видно, как Зеленсский отвлекается и замирает с безэмоциональным лицом, пока фон дер Ляйен, выступая перед журналистами, рассказывала о поддержке Украины. В этот момент она лишь вскользь упомянула финансовую помощь Киеву.

Ранее в Польше заявили, что Владимир Зеленский чествует нацистских преступников. При этом Урсула фон дер Ляйен закрывает на это глаза. До этого экс-премьер Польши Лешек Миллер обвинил украинского лидера в сознательном оскорблении Варшавы.

В свою очередь, бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский всеми силами пытается отвлечь внимание от проблем внутри Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о серьезной угрозе ядерных ударов между Россией и НАТО. Какие действия Запада ведут к этому?

    Недвижимость певца Соколовского оценили более чем в 100 миллионов рублей

    В Армении высказались о конечной цели Пашиняна

    Уборщик мест преступлений раскрыл неожиданный побочный эффект профессии

    Мексика благодаря ошибке вратаря победила Южную Корею на ЧМ-2026

    Ученые назвали способ снизить риск развития рака желудка

    Депутат назвал способ обезопасить Крым на фоне угроз Украины

    Посольство России рассказало о ядерном оружии в Финляндии

    Европейские лидеры впервые договорились на год продлить санкции против России

    Вэнс отменил вылет в Швейцарию на подписание сделки с Тегераном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok