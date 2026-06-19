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Забота о себе
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15:27, 19 июня 2026Забота о себе

Зумеры поделились необычной привычкой для поддержания ментального здоровья

Mirror: Миллионы молодых людей поддерживают ментальное здоровье наблюдением за птицами
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DG FotoStock / Shutterstock / Fotodom

Натуралисты из Королевского общества защиты птиц (Великобритания) заявили, что миллионы молодых людей начали поддерживать ментальное здоровье с помощью наблюдения за птицами. Необычную привычку зумеров раскрыло издание Mirror со ссылкой на президента общества Амира Хана.

По словам Хана, новое исследование показало, что только в Великобритании более 700 тысяч человек в возрасте от 16 до 29 лет регулярно наблюдают за птицами — это более чем на тысячу процентов больше, чем в 2018 году. Он уточнил, что всего в Великобритании более четырех миллионов любителей бердвотчинга, что на 47 процентов больше, чем восемь лет назад. В США же за птицами наблюдают 96 миллионов, добавили в материале.

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Хан объяснил, что пение птиц, особенно по утрам, когда оно громче всего, стимулирует выработку гормона радости серотонина и улучшает самочувствие человека. «На протяжении тысячелетий люди эволюционировали бок о бок с природой, поэтому нам присуще стремление к единению с ней. Для этой теории даже есть научный термин — гипотеза биофилии. Она подразумевает естественное стремление человека к активному исследованию природы, и прекрасным примером этого является слушание пения птиц», — отметил глава общества.

Ранее сообщалось, что 43 процента зумеров регулярно обращаются к врачу. Как рассказал совладелец и сооснователь группы «Родина» Антон Винер, среди миллениалов лишь 29 процентов людей регулярно проходят обследования.

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