17:07, 27 марта 2026

Раскрыто самое заботящееся о своем здоровье поколение

Девелопер Винер: 43 процента зумеров регулярно посещают врача
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Около 43 процентов зумеров регулярно обращаются к врачу. Об отношении разных поколений к медицинской помощи NEWS.ru рассказал совладелец и сооснователь группы «Родина» Антон Винер.

По его словам, тренд на превентивное обращение к медикам набирает популярность. Все больше россиян интересуются диспансеризацией. Среди миллениалов лишь 29 процентов людей регулярно проходят обследования — при этом более 58 процентов россиян в возрасте от 26 до 40 лет идут к врачу лишь в случае острой необходимости.

Совершенно другая картина наблюдается у поколения Z. 43 процента зумеров регулярно обследуются, а 30 процентов опрошенных считают важными рекомендации врачей, заметил Винер.

Он подчеркнул, что представители поколения Z особенно серьезно относятся к теме ментального здоровья. 40 процентов респондентов заявили, что регулярно посещают сессии психологов. При этом еще 25 процентов подтвердили, что хоть раз консультировались у такого специалиста, и всего восемь процентов респондентов заявили, что не видят в походах к психологу необходимости.

Ранее сообщалось о том, что российские зумеры «превратились в киборгов». У молодых людей в Санкт-Петербурге заметили подсветку из глаз.

