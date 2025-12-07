Реклама

17:10, 7 декабря 2025Ценности

Российские зумеры «превратились в киборгов»

Зумеры из Санкт-Петербурга прогулялись по улице с подсветкой в глазах
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал Mash

Российские зумеры «превратились в киборгов». Соответствующий материал публикует Telegram-канал Mash.

Представители поколения Z из Санкт-Петербурга прогулялись по улице с необычными аксессуарами на теле. Так, ювелир Федор продемонстрировал внешность со светящимся глазом. В то же время Иван, Кристина и Никита были запечатлены с вживленными в руки чипами и магнитами в пальцах.

По словам молодежи, они планируют вживить в ухо наушник с костной проводимостью, а также встроить в руку мини-часы, чтобы время подсвечивалось из-под кожи.

В то же время врачи предупреждают, что данные модификации могут привести к нагноениям и заражению крови.

Российские зумеры стали терять личную жизнь из-за работы. По их словам, из-за работы в офисе они реже находят время на свидания и чаще слышат упреки от партнеров

