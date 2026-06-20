20 июня в России профессиональный праздник отмечают специалисты минно-торпедной службы ВМФ, а в мире тем временем вспоминают о том, как нелегко приходится беженцам. День рождения 20 числа отмечает актриса Николь Кидман. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечаются 20 июня и какие приметы связаны с этим днем.

Праздники в России

День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

С 1996 года 20 июня в России отмечают День специалиста минно-торпедной службы. Дату выбрали неслучайно: в этот день в 1854 году во время Крымской войны русские моряки ответили минным оружием англо-французской эскадре, которая вторглась в Финский залив, чтобы атаковать Кронштадт. Одного удара хватило, чтобы поразить четыре корабля противника и сорвать его планы на захват крепости.

Праздники в мире

Всемирный день беженцев

Фото: Omar Naaman / Reuters

В 2000 году Генассамблея ООН установила 20 июня Всемирным днем беженцев. Это стало ответом на то, что многие страны долгие годы отмечали свои собственные дни, посвященные людям, вынужденным бежать из родной страны в поисках нового дома. Самым известным из них стал День африканских беженцев, который отмечается как раз 20 июня — в честь него и выбрали эту дату. Таким образом ООН выразила солидарность Африке и всем беженцам мира.

Какие еще праздники отмечают в мире 20 июня

Всемирный день защиты слонов в зоопарках;

Международный день Wi-Fi;

День флага в Аргентине.

Какой церковный праздник 20 июня

День памяти священномученика Феодота Анкирского

Феодот жил в Анкире Галатийской (нынешней Анкаре) на рубеже III и IV веков. Во время гонений на христианство он укрывал беженцев в собственном доме, где вместе с ними молился богу. Кроме того, он выкупал христиан, которых бросили в тюрьмы, и хоронил тела мучеников.

Феодот Анкирский Фото: Wikipedia

Последним его деянием стало захоронение семи христианок, которых утопили за их веру — Феодот нырял за ними в море, чтобы предать тела земле. Об этом донесли правителю Диоклитиану, который и организовал гонения. Он приказал доставить Феодота к нему и попытался принудить мужчину поклониться идолам и отказаться от веры в Христа. За неповиновение Феодота сначала подвергли пыткам, а потом хотели казнить, но поднялась буря, которая не дала это сделать. В итоге тело мученика погребли по всем христианским традициям.

Какие еще церковные праздники отмечают 20 июня

Дeнь пaмяти священномученика Маркеллина, папы Римского, и с ним святых мучеников Клавдия, Кирина и Антонина;

День памяти мученика Ликариона Ермопольского, Египетского;

День памяти мучеников Тарасия и Иоанна.

Приметы на 20 июня

Если необычно тихо в лесу — скоро разразится гроза.

Если гром долго гремит, ливень будет идти долго. А если коротко и в разных местах — ждать града.

Если 20 июня тепло — рожь уродится крупная и сочная.

Кто родился 20 июня

Один из самых знаменитых советских поэтов XX века, представитель шестидесятников. Первые сборники стихов Роберт Рождественский начал издавать с 1955 года, но полноценная слава пришла к поэту после того, как его строфы зазвучали в качестве песен в любимых народом фильмах. Стихи Роберта Рождественского можно услышать в произведениях «Песня неуловимых мстителей», «Погоня», «Мгновения», «Позвони мне, позвони».

Николай Дроздов Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В этот день в 1937 году родился советский и российский ученый-зоолог, профессор МГУ и телеведущий Николай Дроздов. Он обрел всесоюзную популярность, когда начал вести телепередачу «В мире животных» в 1977 году — ее бессменным ведущим он был 41 год.

Интересно, что родители Николая Дроздова тоже имели отношение к науке: его отец был химиком, а мать врачом. Между тем двоюродный прапрадед ученого, митрополит Филарет, в 1994 году был причислен к лику святых.

Кто еще родился 20 июня