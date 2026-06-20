Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:27, 20 июня 2026Мир

Мелони жестко ответила на слова Трампа о ее рейтинге

Премьер-министр Италии Мелони: Мой рейтинг не касается американского президента Трампа
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони вступила в перепалку с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом пишет ТАСС.

Американский президент в своей соцсети Truth Social обвинил Мелони в неблагодарности за то, что Италия не поддержала военную операцию США против Ирана, а также в попытке использовать совместное фото на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции для повышения собственного рейтинга.

«Моя популярность — не твое дело, советую сосредоточиться на собственной», — написала Мелони в соцсетях. Она также отвергла упреки по поводу недопуска американских самолетов на итальянские базы, заявив, что их использование строго регулируется действующими соглашениями, которые Рим всегда соблюдал. Нападки Трампа она назвала «бессмысленными и неспровоцированными».

Ранее Трамп заявил, что перестал поддерживать дружеские отношения с Мелони.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский избавился от отобранного у него польского ордена

    Оценены шансы сборной Кюрасао набрать очки на чемпионате мира по футболу

    Раскрыт возможный срок для напавшего с мачете на торговый центр в Краснодаре

    В США назвали беспрепятственным проход судов через Ормузский пролив

    Казахстанский рэпер пропал в Таиланде

    В ДНР уничтожили украинские пункты управления дронами

    Оставшийся без российских туристов аэропорт ЕС предложил свою парковку для стоянки машин

    Неожиданный цвет стал трендом в одежде летом 2026 года

    Мелони жестко ответила на слова Трампа о ее рейтинге

    Дуа Липа показала свадебное платье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok