Мелони жестко ответила на слова Трампа о ее рейтинге

Премьер-министр Италии Мелони: Мой рейтинг не касается американского президента Трампа

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони вступила в перепалку с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом пишет ТАСС.

Американский президент в своей соцсети Truth Social обвинил Мелони в неблагодарности за то, что Италия не поддержала военную операцию США против Ирана, а также в попытке использовать совместное фото на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции для повышения собственного рейтинга.

«Моя популярность — не твое дело, советую сосредоточиться на собственной», — написала Мелони в соцсетях. Она также отвергла упреки по поводу недопуска американских самолетов на итальянские базы, заявив, что их использование строго регулируется действующими соглашениями, которые Рим всегда соблюдал. Нападки Трампа она назвала «бессмысленными и неспровоцированными».

Ранее Трамп заявил, что перестал поддерживать дружеские отношения с Мелони.

