Названо число доступных для прямого перелета из России стран

АТОР: Летом 2026 года россияне могут улететь прямыми рейсами в 35 стран

Летом 2026 года российские туристы могут улететь прямыми рейсами в 35 стран. Число доступных для этого государств назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в ходе беседы с РИА Новости.

Так, в список вошли Египет, Сейшелы, Марокко, Танзания, Тунис, Эфиопия, Турция, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Афганистан, Вьетнам, Индонезия, Китай, Таиланд, Индия, Мальдивы, Монголия, Оман, КНДР, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения, а также Грузия, Сербия и Абхазия.

Ранее сообщалось, что прямых рейсов из России за рубеж станет еще меньше летом 2026 года — в сравнении с периодом железного занавеса в СССР их число сократится в три раза. Специалисты выяснили, что в июле и августе можно будет улететь без пересадок в 31-32 страны.