Создатель игр Assassin’s Creed и Far Cry погиб во Франции

Сооснователь компании Ubisoft и создатель компьютерных игр Assassin’s Creed, Far Cry и Prince of Persia Клод Гиймо погиб во Франции. Об этом сообщила газета Ouest-France.
Причиной смерти 69-летнего бизнесмена стала авиакатастрофа с его личным бортом Cessna 421, произошедшая в районе города Ренн. Гиймо собирался посетить съезд летного клуба La Baule в эти выходные.
Второй жертвой трагедии стал летный инструктор. Для ликвидации последствий аварии понадобилось 29 единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что американский медиамагнат и сооснователь Reddit Дональд Ньюхаус умер в возрасте 96 лет.