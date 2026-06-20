Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:53, 20 июня 2026Мир

Создатель игр Assassin’s Creed и Far Cry погиб во Франции

Ouest-France: Создатель игр Assassin’s Creed и Far Cry Клод Гиймо погиб во Франции
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Ina Fassbender / Reuters

Сооснователь компании Ubisoft и создатель компьютерных игр Assassin’s Creed, Far Cry и Prince of Persia Клод Гиймо погиб во Франции. Об этом сообщила газета Ouest-France.

Причиной смерти 69-летнего бизнесмена стала авиакатастрофа с его личным бортом Cessna 421, произошедшая в районе города Ренн. Гиймо собирался посетить съезд летного клуба La Baule в эти выходные.

Второй жертвой трагедии стал летный инструктор. Для ликвидации последствий аварии понадобилось 29 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что американский медиамагнат и сооснователь Reddit Дональд Ньюхаус умер в возрасте 96 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Создатель игр Assassin’s Creed и Far Cry погиб во Франции

    Кассету с тайной песней Виктора Цоя нашли в Швеции

    Россиянин открыл в Таиланде нудистскую виллу и попался полиции

    На Западе встревожились из-за новой угрозы Зеленского

    Врач назвала главные причины вздутия живота

    Россиянам назвали способ получить бесплатно дачу или участок земли

    В России назвали одну неочевидную причину массированных атак украинских дронов

    Шурыгину обманули украинские порноменеджеры

    Украинские дроны попытались атаковать Тюменский НПЗ

    Раскрыто число очищенных от ВСУ зданий на одном из направлений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok