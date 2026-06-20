Украинские дроны попытались атаковать Тюменский НПЗ

Моор: Отражена атака на Тюменский нефтеперерабатывающий завод

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что украинские дроны попытались атаковать Тюменский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об инциденте он рассказал у себя в канале на платформе «Макс».

По словам губернатора, атака БПЛА на НПЗ была отражена. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил Моор.

До этого в Тюменской области был введен режим беспилотной опасности.

Ранее глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник рассказал об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автодорогу в республике. Пасечник отметил, что в выходные дни по этой трассе движется большое количество транспорта, жители республики едут на отдых.